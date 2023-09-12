Три школьницы из Краснодарского края побывали в экспедиции на Северном полюсе

Просветительская экспедиция «Ледокол знаний» состоялась в августе, в ней побывали три школьницы из Краснодарского края.

В путешествие отправились победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» и различных конкурсов госкорпорации «Росатом». Краснодарский край представляли Екатерина Фокина из Сириуса, Ксения Зерова из Армавира и Екатерина Супрунова из Краснодара.

Участники экспедиции побывали на Северном полюсе. Во время 10-дневной экспедиции атомный ледокол «50 лет Победы» проследовал по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 6 тыс. школьников и студентов Кубани приняли участие в новом сезоне «Большой перемены». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Образование». Финал конкурса состоялся в «Артеке». Кубань представляли 58 школьников.