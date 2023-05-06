Свыше 6 тыс. школьников и студентов Кубани участвуют в новом сезоне «Большой перемены»

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Образование». Регистрация на конкурс продлится до 22 мая.

В настоящее время зарегистрировались свыше 6 тыс. учащихся кубанских школ, колледжей и техникумов. Краснодарский край по числу участников «Большой перемены» традиционно входит в ТОП-10 регионов

Конкурс «проводят по 12 «вызовам» — от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. «Большая перемена» — это флагманский проект Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Победители конкурса среди учащихся 5 – 7 классов получат возможность отправиться в образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока. Победители среди старшеклассников и студентов получат до 1 млн рублей на образование или запуск стартапа.

Топ-50 учебных заведений, подготовивших наибольшее число участников конкурса, получат гранты в 2 млн рублей.

Педагогам, подготовившим победителей среди старшеклассников и студентов, вручат по 150 тыс. рублей. Также им предоставят возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Наставники лауреатов среди учащихся 5-7 классов получат по 100 тыс. рублей и образовательную программу.

Организаторы конкурса — Росмолодежь, АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». «Большая перемена» проводится при поддержке Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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