Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Во Всероссийских неделях финансовой грамотности приняли участие свыше 340 тыс. жителей Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vserossijskih-nedelyah-finansovoj-gramotnosti-prinyali-uchastie-svyshe-340-tys-zhitelej-krasnodarskogo-kraya
Во Всероссийских неделях финансовой грамотности приняли участие свыше 340 тыс. жителей Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках Всероссийских недель финансовой грамотности с 27 марта по 16 апреля на Кубани прошли около 12,5 тыс. мероприятий.

Большинство мероприятий для детей и молодежи провели в Краснодаре и Сочи, в Усть-Лабинском, Тихорецком, Туапсинском, Кореновском районах.

Отмечается, что число участников акции ежегодно растет. Так в 2022 году участие принимали более 298 тыс. человек, а в текущем году в акции участвовали свыше 340 тыс. жителей региона.

«Полезные видеоролики с лайфхаками от экспертов и финансовых блогеров, игры и конкурсы, уроки и семинары, тесты и опросы, а также встречи с экспертами из различных областей экономики провели для более чем 340 тысяч жителей Кубани. Ребята познакомились с новыми финансовыми инструментами, которыми смогут пользоваться в дальнейшей жизни», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В рамках акции эксперты финансовых организаций организовали встречи со школьниками. Для студентов старших курсов мероприятия в офисах банков провели образовательные экскурсии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов продлили до 21 мая.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Не пропустить опухоль: какие симптомы говорят о раке мозга
Не пропустить опухоль: какие симптомы говорят о раке мозга
Острая проблема: что нельзя есть при обострении гастрита
Острая проблема: что нельзя есть при обострении гастрита
7 странных и опасных народных методов лечения болезней
7 странных и опасных народных методов лечения болезней
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях