Во Всероссийских неделях финансовой грамотности приняли участие свыше 340 тыс. жителей Краснодарского края

В рамках Всероссийских недель финансовой грамотности с 27 марта по 16 апреля на Кубани прошли около 12,5 тыс. мероприятий.

Большинство мероприятий для детей и молодежи провели в Краснодаре и Сочи, в Усть-Лабинском, Тихорецком, Туапсинском, Кореновском районах.

Отмечается, что число участников акции ежегодно растет. Так в 2022 году участие принимали более 298 тыс. человек, а в текущем году в акции участвовали свыше 340 тыс. жителей региона.

«Полезные видеоролики с лайфхаками от экспертов и финансовых блогеров, игры и конкурсы, уроки и семинары, тесты и опросы, а также встречи с экспертами из различных областей экономики провели для более чем 340 тысяч жителей Кубани. Ребята познакомились с новыми финансовыми инструментами, которыми смогут пользоваться в дальнейшей жизни», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В рамках акции эксперты финансовых организаций организовали встречи со школьниками. Для студентов старших курсов мероприятия в офисах банков провели образовательные экскурсии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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