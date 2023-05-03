Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов продлили до 21 мая

Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог». Срок подачи заявок увеличили Фонд Росконгресс совместно с АСИ.

Помощник президента России Максим Орешкин объяснил это заинтересованностью россиян и к форуму, и к конкурсу. Кроме того, по его словам, поступает множество обращений, в которых просят дать больше времени на подготовку.

«Мы ждем новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан», — отметил Максим Орешкин.

Уже более 3,5 тыс. заявок со всей России по 5 номинациям отправили на участите в конкурсе перспективных брендов, который проведут в рамках форума. Среди этих номинаций — «Потребительские товары», «Продовольственные товары», «Информационные технологии» и «Высокие технологии», а также «Креативные индустрии».

Лидером по числу предприятий, которые подали заявку на конкурс, стала Башкирия, второе место заняла Москва, за ней следует Самарская область. Краснодарский край в этом рейтинге на пятом месте. В регионе на участие в конкурсе подали 69 заявок, а на форум — 157.

Сейчас на форум отправили свыше 12 тыс. решений по всем 6 направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», а также «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы».

За три года существования форум стал базой концентрации перспективных идей по основным направлениям социально-экономического развития РФ, позволил сформировать активное сообщество ярких лидеров и команд, сильных партнеров и авторитетных экспертов. В прошлом году в форуме приняли участие 109 тыс. человек с 19 тыс. 500 идеями. На мероприятии присутствовали 2 тыс. 300 экспертов.

«Сильные идеи для нового времени» — это шанс для каждого повлиять на качество и скорость положительных изменений в России, сообщает пресс-служба АСИ.

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