Трое жителей Кубани прошли в финал конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов»

Российское общество «Знание» подвело итоги очных полуфиналов третьего сезона конкурса «Лига Лекторов» и первой «Школьной Лиги Лекторов».

Среди 100 взрослых и 50 юных финалистов проекта из 59 регионов страны выберут лучших лекторов, которые выступят перед аудиторией в ведущих вузах Москвы. Победители получат сертификаты на туристические поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а также денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

От Краснодарского края в финал прошли два взрослых лектора — предприниматель Денис Богданов из Сочи и основатель клуба ораторов Евгения Герасимчук-Карпова из Краснодара, а также один участник «Школьной Лиги»— ученица технико-экономического лицея Новороссийска Анна Прокопенко.

Полуфинальные чтения прошли в 10 городах России. В финал прошли конкурсанты с наибольшим количеством голосов зрителей. В критерии оценки выступлений включили знание предмета, работу с аудиторией, общую культуру лектора, актуальность темы и креативность подачи. К примеру, в Сочи выступали 28 взрослых и 9 юных лекторов из ЮФО. Начальник городского управления молодежной политики Сергей Черемшанов выразил благодарность организаторам проекта и подчеркнул важность участия молодежи в подобных мероприятиях.

«Очень важно, чтобы активная сочинская молодежь через такие проекты развивала коммуникацию, ораторское искусство и умение держаться на сцене», — отметил Черемшанов.

Свои выступления в Сочи, помимо местных лекторов, представили участники из Краснодара, Севастополя, Майкопа, Ростова-на-Дону, Армавира, Новороссийска, Волгограда, Фролова и Бердянска. Все лекции полуфиналистов можно найти на сайтах проектов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов».

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