Конференция «Основы российской государственности» прошла в Ростове-на-Дону

Конференция прошла 23–24 марта в Южном федеральном университете. Ее организовал проект «ДНК России» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского общества «Знание».

Эксперты и преподаватели высшей школы Юга России в ходе конференции работали над расширением и оптимизацией педагогического инструментария и образовательных технологий, содержательным развитием концептуальной структуры курса «Основы российской государственности» и созданием алгоритма введения курса в учебные планы.

«Курс призван показать высокую степень ответственности и столь же высокую вариативность трактовок тех или иных политических решений лидеров России в разные времена. Мы сейчас создаем систему экспертного обеспечения деятельности образовательных процессов и процессов подготовки принятия решений», — сказал научный руководитель проекта Андрей Полосин.

Слушателями курса уже с 1 сентября станут студенты всех специальностей. Занятия будут проходить в виде интерактивов — дискуссий, деловых игр и экскурсий. Курс поможет подробнее познакомиться с историей страны и понять причины и следствия событий, происходящих в мире, а также сформировать образ будущего России.

«Данная дисциплина должна помочь нашей молодежи вспомнить тот русский культурный код, на основе которого как минимум последнее тысячелетие строилась русская государственность. Предметное поле данной дисциплины поможет нашим гражданам, и в первую очередь молодежи, вспомнить свои истоки. Вспомнить, что значит быть русским человеком, и что значит для русского человека сохранение незыблемости российского государства», — пояснил доцент кафедры политологии и политического управления, кандидат политических наук КубГУ Виктор Скоробогатов.

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