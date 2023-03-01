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В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» прошли 23 участника из ЮФО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-polufinal-konkursa-liga-lektorov-proshli-23-uchastnika-iz-yufo
В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» прошли 23 участника из ЮФО
В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» прошли 23 участника из ЮФО

В полуфинал онлайн-этапа конкурса Российского общества «Знание» прошли 400 участников. Очный этап конкурса пройдет весной в 10 городах в каждом федеральном округе.

Лекторы выступили перед многотысячной онлайн-аудиторией и экспертным советом. Они оценили их креативность в форматах преподнесения материала, актуальность темы и общую ораторскую культуру. Среди полуфиналистов борьбу за звание лучшего лектора страны продолжат 23 участника из ЮФО, в том числе 6 лекторов из Краснодарского края и 2 — из Адыгеи.

Всего в онлайн-этапе с 3 по 8 февраля приняли участие 800 лекторов из 77 регионов. Они подготовили лекции по восьми направлениям. Знак одобрения понравившимся лекторам могли поставить не только специалисты экспертного совета, но и зрители.

Полуфинал в Южном федеральном округе пройдет в Сочи. Лучшие полуфиналисты на финальный этап конкурса отправятся в Москву, где определят 50 победителей. Они получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

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