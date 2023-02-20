На Кубани стартовал прием заявок на первый в 2023 году конкурс грантов губернатора
В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации — их деятельность должна быть направлена на духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание.
Конкурс грантов приурочили к 80-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.
«С учетом текущей ситуации, когда общество мобилизовалось для оказания помощи участникам СВО и их семьям, роль некоммерческого сектора значительно выросла. Организации осуществляют сбор и доставку гуманитарной помощи, психологическую и правовую поддержку, помощь в быту. Именно общественные организации консолидируют вокруг себя неравнодушных жителей, которые готовы и хотят присоединиться к такой работе», — сказал вице-губернатор Игорь Чагаев.
Замглавы Кубани отметил, что в крае созданы условия для реализации подобных инициатив — сейчас благодаря НКО реализуют 20 проектов для поддержки участников спецоперации и их семей.
Всего на 2023 год запланировано 4 конкурса грантов. Подать заявку на первый конкурс можно до 27 марта в электронном виде на сайте «Гранты Губернатора Кубани», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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