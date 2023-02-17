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Кондратьев: в этом году на поддержку социально ориентированных НКО на Кубани выделят 241 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-etom-godu-na-podderzhku-sotsialno-orientirovannyh-nko-na-kubani-vydelyat-241-mln-rublej
Кондратьев: в этом году на поддержку социально ориентированных НКО на Кубани выделят 241 млн рублей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 17 февраля в соцсетях.

Глава региона рассказал, что в Новороссийске благотворительный фонд помогает одиноким пенсионерам, а в Анапе открыли спортивный зал для семей с особенными детьми.

«Реализация этих инициатив стала возможной благодаря краевой грантовой поддержке социально ориентированных НКО. В этом году на это будет выделена рекордная сумма — 241 млн рублей», — написал Кондратьев в Telegram.

Общественные организации региона, помимо четырех краевых конкурсов, могут до середины марта подать заявку в Президентский фонд культурных инициатив и Фонд президентских грантов.

Читайте также: в конкурсе Фонда президентских грантов победили шесть казачьих проектов из Краснодарского края. На конкурс подали более 10 тыс. заявок от 9 тыс. НКО из всех регионов России.

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