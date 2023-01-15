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В конкурсе Фонда президентских грантов победили шесть казачьих проектов из Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-konkurse-fonda-prezidentskih-grantov-pobedili-shest-kazachih-proektov-iz-krasnodarskogo-kraya
В конкурсе Фонда президентских грантов победили шесть казачьих проектов из Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Итоги первого в этом году конкурса президентских грантов подвели в Москве. На конкурс подали более 10 тыс. заявок от 9 тыс. НКО из всех регионов России. Шесть подготовленных Кубанским казачьим войском проектов вошли в число победителей.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, сумма привлеченного финансирования составила более 4 млн рублей. Софинансирование составит еще почти столько же.

«Проекты направлены на начальную военную и физическую подготовку, поисковую и патриотическую работу, развитие историко-культурных ценностей среди кубанской молодежи, а также социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья», — добавил атаман Кубанского казачьего войска.

Так, в Славянском РКО создадут военно-патриотический клуб «Казачья удаль». В Апшеронском РКО — проект «Небо Кубани», направленный на поисковую деятельность. В Брюховецком РКО будет реализован проект «Казачья кибер-зарница». В Абинском РКО реализуют проект «Сохраняем преемственность поколений». Казачий военно-патриотический, культурно-спортивный центр «Вольный ветер» выиграл грант на проект «Живая глина — мы сможем».

АНО «Казачий край» во главе с главой Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Никитой Дзюбой выиграло грант на программу по подготовке юношей к военной службе «Допризывник». В Тимашевском районе организуют и проведут учебные сборы допризывной молодежи, районные соревнования по пулевой стрельбе, легкоатлетический смотр допризывной молодежи, фестиваль по гиревому спорту и спартакиада допризывной молодежи.

Работа Кубанского казачьего войска по оказанию помощи активистам в оформлении грантовых проектов продолжается, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: итоги казачьих конкурсов и акций подвели в Краснодарском крае.

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