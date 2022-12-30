Итоги казачьих конкурсов и акций подвели в Краснодарском крае

Замглавы Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов поздравил победителей.

Власов напомнил, что в этом году Кубань заняла первое место по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества.

«Войско стало лидером среди 11 казачьих обществ страны. Союз казачьей молодежи Кубани — самая многочисленная молодежная казачья организация. Четырем школам и 15 детсадам присвоен статус «казачья образовательная организация». Все 49 детсадов, 75 казачьих школ и 7 кадетских корпусов — основа лучшей системы непрерывного казачьего образования в России», — сказал Власов.

В рамках краевой акции «Во имя Кубани» прошли 9,2 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 113 тыс. человек. Лучшими стали Красноармейское, Краснодарское и Павловское муниципальные отделения Союза казачьей молодежи Кубани. В конкурсе на лучшую организацию работы с молодежью победили Абинское, Анапское и Темрюкское отделения.

Победителями и призерами конкурса творческих работ «Мой род казачий» стали Варвара Вялая из Краснодара, Евгений Коробка из Выселковского района и Виктория Щебетьева из Белореченского района.

В викторине «Казачьей славы имена» победили работы Екатерины Щербаковой из Ейского района, Анны Тараненко из Гулькевичского района и студентки Краснодарского краевого медколледжа Марианны Черняк.

В коллективных работах победу одержали команда «Патриот» школы № 28 Лабинского района, две команды из Щербиновского района — команда села Шабельское и казаки Николаевского хуторского общества.

Грамоты, подарки, денежные сертификаты и кубки вручили победителям и призерам конкурсов «Лучший казачий детский сад», «Лучшая казачья школа» и «Лучший казачий кадетский корпус». Также награды получили руководители отделений Союза казачьей молодежи Кубани из Темрюкского, Апшеронского, Анапского и Павловского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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