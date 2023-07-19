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В финале конкурса «Большая перемена» в «Артеке» 58 школьников представят Краснодарский край

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-finale-konkursa-bolshaya-peremena-v-arteke-58-shkolnikov-predstavyat-krasnodarskij-kraj
В финале конкурса «Большая перемена» в «Артеке» 58 школьников представят Краснодарский край
Фото t.me/minkovaanna23

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Образование». В финале конкурса свои навыки продемонстрируют 700 учеников 5-7 классов со всей России.

Объединившись в команды, дети будут изучать регионы страны, составят экспозицию «Россия XXI века». Эксперты оценят логическое мышление финалистов, их креативность, способность работать в команде и коммуникативные навыки.

«300 победителей смогут отправиться в образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока. Педагоги-наставники получат по 100 тыс. рублей и смогут пройти повышение квалификации. Желаю нашим ребятам победы в финале!», — написала вице-губернатора Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 6 тыс. школьников и студентов Кубани приняли участие в новом сезоне «Большой перемены».

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