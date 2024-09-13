Третью очередь обхода Сочи планируют сдать в 2028 году

Об этом сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив.

По словам главы «Автодора», третья очередь обхода Сочи является одним из семи этапов строительства трассы Джубга — Сочи. Проектирование третьей очереди обхода Сочи начнут до донца текущего года. Ввести дорогу в эксплуатацию планируют в 2028 году.

«Следующий очень важный и ответственный этап — это обход Туапсе. Пока источники финансирования не определены», — сказал глава «Автодора».

Вячеслав Петрушенко добавил, что еще одним этапом создания новой трассы является Обход Адлера, его строительство уже ведется. По его словам, каждый из этапов имеет самостоятельное транспортное значение. Строительство скоростной трассы Джубга — Сочи оценивается в 1,4 трлн рублей, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая автомобильная дорога пройдет от трассы М-4 «Дон» в районе села Горское до города Сочи. К следующей фазе строительства трассы Джубга — Сочи приступят в 2024 году. По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, строительство новой трассы от М-4 «Дон» до Сочи позволит сократить время пути от Джубги до Адлера с семи до полутора часов.

По словам главы ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, дублер трассы Джубга — Сочи будет эксплуатироваться на платной основе, поскольку при строительстве дороги используются средства Фонда национального благосостояния.