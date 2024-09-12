К следующей фазе строительства трассы Джубга — Сочи приступят в 2024 году

Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Форуме дорожных инициатив ГК «Автодор», который стартовал в Сочи.

Как отметил вице-премьер, речь идет о проекте, который крайне сложный как с технической, так и с финансовой стороны. Его первый этап — строительство обхода Адлера — стартовал уже в прошлом году.

«Реализацию следующих этапов проекта планируем начать в этом году. Строительство новой трассы от М-4 «Дон» до Сочи позволит сократить время пути от Джубги до Адлера с семи до полутора часов, обеспечит рост ВВП более 2-3 трлн рублей», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Зампред правительства добавил, что благодаря этому проекту градостроительный потенциал в зоне протяжения дороги вырастет на 36 млн кв. м и в целом превысит 50 млн кв. м.

Помимо этого, власти прорабатывают вопрос строительства дорог между горнолыжными курортами «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки», сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запуск новой трассы Джубга — Сочи в обход Адлера запланировали на 2026 год. Предварительно реализация проекта обойдется в 1,4 трлн рублей.