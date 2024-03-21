Строительство трассы Джубга — Сочи предварительно обойдется в 1,4 трлн рублей

Предварительную стоимость строительства трассы Джубга — Сочи озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, строительство предварительно оценивается в 1,4 трлн рублей, из них около 600 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Он подчеркнул, что проект технически сложный. Сейчас для него просят дать возможность использовать средства Фонда национального благосостояния под 3% годовых на 15 лет. Хуснуллин также сообщил, что окончательные трассировку и стоимость проекта определят в ближайшие недели.

Говоря о дальнейших планах, Марат Хуснуллин рассказал, что в текущем году планируют скоростную трассу от Краснодара до Крымского моста.

«Помимо этого в 2024 году построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста. Затем у нас есть так называемое Азовское кольцо -— более 2 тыс. км по периметру моря через Крым, Таганрог и Краснодарский край», — цитирует Хуснуллина газета «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин заявил, что варианты строительства трассы Джубга — Сочи обсудят в ближайшие дни.