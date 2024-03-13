Варианты строительства трассы Джубга — Сочи обсудят в ближайшие дни

О реализации проекта строительства новой скоростной трассы на Черноморском побережье Краснодарского края президент России Владимир Путин сообщил в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА «Новости».

Глава государства отметил, что строительство трассы Джубга — Сочи является важным проектом, необходимым для людей.

«Мы буквально на днях будем это обсуждать — в ближайшие несколько дней», — сказал Путин.

Президент добавил, что семьям с детьми непросто доехать в Сочи на автомобилях через трассу М-4 «Дон» в курортный сезон. По его словам, сильные пробки начинаются уже в районе Геленджика, сообщает RT.

Читайте также: для создания новой трассы Джубга — Сочи построят десятки мостов и тоннелей. Владимир Путин назвал этот проект сложным и капитоемким, но при этом очень важным и востребованным.