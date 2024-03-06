Для создания новой трассы Джубга — Сочи построят десятки мостов и тоннелей

Строительство новых дорог в Краснодарском крае обсудили на совещании по развитию Юга России и Приазовья, которое 6 марта провел президент Владимир Путин из Сочи по видеосвязи.

Глава государства отметил, что в курортный сезон многие жители России едут на море в Краснодарский край своих ходом на автомобилях по федеральной трассе М-4 «Дон».

«В ходе послания Федеральному собранию говорил и об идее строительства новой автомагистрали Джубга — Сочи на берегу Черного моря со множеством тоннелей и мостов. Остановимся на подходах к реализации этого сложного, капиталоемкого, очень важного и востребованного проекта», — сказал Путин.

Президент добавил, что у властей большие планы по развитию сети автодорог в Азово-Черноморском регионе. В ближайшие годы здесь планируют построить и отремонтировать 460 км федеральных трасс и 320 км региональных дорог.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в совещании президента. Он отметил, что новая скоростная трасса Джубга — Сочи даст серьезное развитие региону.

«Благодарен Владимиру Владимировичу и Правительству за поддержку стратегического для нас объекта. Проект дороги Джубга — Сочи не только в четыре раза сократит путь к морю для автомобилистов, но и даст импульс развитию курортов», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что строительство современных дорог является одной из приоритетных задач для региона, где расположены популярные на всю Россию круглогодичные курорты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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