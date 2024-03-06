Путин: путь на поезде из Москвы на побережье Кубани нужно сократить до 16 часов

Развитие транспортной доступности российского побережья президент Владимир Путин обсудил на совещании по вопросам развития Юга и Приазовье, которое он провел из Сочи по видеосвязи.

Глава государства попросил обозначить предложения по расширению пропускной способности железных дорог в сторону Черного и Азовского морей, в том числе подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении.

«Напомню об уже поставленной задаче — нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», — сказал Путин.

Президент отметил, что курорты Черного и Азовского морей стали излюбленными местами отдыха у миллионов жителей России. При этом туризм является ключевой отраслью экономики Краснодарского края.

«Нужно сделать так, чтобы как можно больше наших семей могли отдохнуть в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, выбрав себе отдых по душе: горнолыжный, пляжный и т.д», — добавил глава государства.

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