Путин: новая трасса Джубга — Сочи сократит время в пути в четыре раза

О строительстве новых дорог в ближайшие годы президент России Владимир Путин сообщил 29 февраля в послании Федеральному собранию.

Президент отметил, что в ближайшие шесть лет в РФ планируют построить более 50 обходов городов.

«Новый, значимый автодорожный проект — это, конечно, строительство трассы Джубга — Сочи. Она сократит время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — до 1,5 часов», — сказал Путин.

Глава государства поручил членам Правительства России предоставить схему финансирования строительства новой автодороги между Джубгой и Сочи.

Кроме того, президент сказал об масштабных изменениях в транспортной сфере страны. Так, очереди на пограничных пунктах пропуска должны сократиться до 10 минут. На ближайшие шесть лет стоит задача модернизировать не менее 75 аэропортов — на эти цели направят 250 млрд рублей.

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