На новую трассу Джубга — Сочи в ближайшие годы хотят выделить 157 млрд рублей

О этом говорится в презентации Министерства транспорта РФ, которую представили накануне в Государственной Думе.

Из документа следует, что в ближайшие три года «Автодору» планируют выделить 157 млрд рублей для строительства новой трассы Джубга — Сочи: 59 млрд — в 2024 году, 55 млрд — в 2025 году, 43 млрд — в 2026 году.

Представитель «Автодора» Игорь Коваль в начале лета уточнял, что на строительство новой трассы на Черноморском побережье необходимо 1,5 трлн рублей. Позже он добавил, что проектом заинтересовались китайские инвесторы, сообщает РИА «Новости».

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