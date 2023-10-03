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Для строительства трассы Джубга — Сочи увеличат бюджетные расходы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-stroitelstva-trassy-dzhubga-sochi-uvelichat-byudzhetnye-rashody
Для строительства трассы Джубга — Сочи увеличат бюджетные расходы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Также дополнительно выделят средства на строительство дороги Краснодар — Темрюк.

«Продолжатся все программы развития инфраструктуры, они не сокращаются. Расходы на дорожное хозяйство будут увеличены — более 1 трлн рублей объем поддержки дорожного строительства», — сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, проекты дорог к морю дорогие, но важные и востребованные, сообщает РИА «Новости».

Сейчас Джубгу и Сочи соединяет трасса А-147, которая проходит через многие населенные пункты. Новая трасса позволит сократить время в пути с 7 до 2 часов от Горячего Ключа до Сочи.

Читайте также: строительство платного обхода Адлера трассы Джубга — Сочи одобрено «Автодором».

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