Для строительства трассы Джубга — Сочи увеличат бюджетные расходы
Экономика
03.10.2023 18:44
Также дополнительно выделят средства на строительство дороги Краснодар — Темрюк.
«Продолжатся все программы развития инфраструктуры, они не сокращаются. Расходы на дорожное хозяйство будут увеличены — более 1 трлн рублей объем поддержки дорожного строительства», — сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По его словам, проекты дорог к морю дорогие, но важные и востребованные, сообщает РИА «Новости».
Сейчас Джубгу и Сочи соединяет трасса А-147, которая проходит через многие населенные пункты. Новая трасса позволит сократить время в пути с 7 до 2 часов от Горячего Ключа до Сочи.
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