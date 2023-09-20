Строительство платного обхода Адлера трассы Джубга — Сочи одобрено «Автодором»

Совет директоров госкомпании «Автодор» 18 сентября предварительно одобрил сделку по строительству платной дороги протяженностью 7,7 км в обход Адлера.

Речь идет о предварительном одобрении сделки, предметом которой стали: выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории, проектированию и строительству дороги «Обход Адлера» с последующей эксплуатацией на платной основе.

Подрядчиком выбрано ООО «Строительная компания «Автодор». Начальная (максимальная) цена договора составляет 69,4 млрд рублей. Работы планируют завершить до 30 декабря 2026 года.

Обход Адлера станет первым участком скоростной автодороги Горячий Ключ — Адлер, которая будет платным дублером трассы А-147 Джубга — Сочи. Проект предусматривает строительство 8 участков.

По поручению президента РФ Владимира Путина ГК «Автодор» в 2022 году проработала несколько вариантов строительства новой скоростной трассы, которая разгрузит существующую дорогу Джубга — Сочи. Новая трасса может быть открыта к 2028 году, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство новой трассы между Джубгой и Сочи в Краснодарском крае планируется закончить к 2028 году. Российские эксперты весной посетили Китай и осмотрели строительство шестого транспортного кольца Пекина и ряд других объектов, реализованных в сложных геологических условиях, схожих со скоростной дорогой Джубга — Сочи.