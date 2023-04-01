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Для строительства трассы Джубга — Сочи закупят тоннельные щиты в Китае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-stroitelstva-trassy-dzhubga-sochi-zakupyat-tonnelnye-shhity-v-kitae
Для строительства трассы Джубга — Сочи закупят тоннельные щиты в Китае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О соответствующих договоренностях 1 апреля сообщили в «Автодоре».

«Договорились о том, что планируется закупка щитов. Мы проехали по крупнейшим производителям щитов, определили оптимальную конфигурацию для объекта Джубга — Сочи. Обсудили условия поставки», — рассказал зампредседателя правления компании по инвестиционной политике Игорь Коваль.

Речь идет о сложном горном объекте, для строительства которого необходима щитовая проходка для прокладки тоннелей. По словам Коваля, делегация «Автодора» провела встречи с крупными китайскими компаниями с целью обмена опытом при сооружении тоннелей. Также специалисты посетили несколько сложных строящихся объектов, посмотрели работу щита самого большого диаметра 16 метров в Пекине, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство новой трассы между Джубгой и Сочи в Краснодарском крае планируется закончить к 2028 году.

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