«Автодор» изучает возможность участия компаний из КНР в строительстве трассы Джубга — Сочи

Об этом 30 марта заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Государственная компания «Автодор» планирует получить опыт и технологии китайских компаний для строительства новой трассы Джубга — Сочи в обход Адлера.

«Мы сейчас рассматриваем технические, технологические вопросы, использование техники, опыт китайских компаний при строительстве тоннелей в сложных грунтово-геологических условиях. Китайцы — большие специалисты в этой области», — сообщил председатель правления «Автодора».

По словам Вычеслава Петушенко, вместе с китайскими коллегами, крупнейшими производителями и строителями обсуждается закупка техники, в том числе туннелепроходческих механизированных комплексов, ее технические характеристики, обмен опытом при строительстве тоннелей.

Российские эксперты осмотрят строительство шестого транспортного кольца Пекина и ряд других объектов, реализованных в сложных геологических условиях, схожих со скоростной дорогой Джубга — Сочи. Российская делегация из 10 человек разделится на три группы, которые будут направлены в разные города Китая.

В январе стало известно, что строительство новой трассы между Джубгой и Сочи в Краснодарском крае планируется закончить к 2028 году, сообщает ТАСС.

Читайте также: новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова наполовину.