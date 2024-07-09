Запуск новой трассы Джубга — Сочи в обход Адлера запланировали на 2026 год

Проект строительства трассы Джубга — Сочи начал проходить госэкспертизу. Если министерства и ведомства не найдут критических ошибок, то документ подпишут уже в августе. Срок запуска обхода запланирован на конец 2026 года.

Проект будет включать строительство тоннеля и двух развязок: одна — в Кудепсте, вторая — на пересечении с дорогой на Красную Поляну, в районе села Высокое.

Ход реализации проекта и. о. главы Сочи Андрей Прошунин обсудил с директором сочинского филиала государственной компании «Автодор» Ренатом Сайфуллиным.

«В селе Высокое идет расчистка территории для дальнейших строительных работ. Это и строительство подпорной стены, и реконструкция нашей развязки, и строительство тоннелей, длина которых составит 6 км. Все собственники изымаемых земель получают компенсации», — рассказывает Сайфуллин.

Городскую инфраструктуру Сочи также готовят к реализации проекта. Так, в селе Молдовке появится новая электрическая подстанция. Она даст необходимые мощности для строительства эстакады, автомобильной развязки и тоннелей, а также увеличит резервы для жилого сектора.