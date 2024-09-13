Проезд по новой скоростной трассе Джубга — Сочи будет платным

Об этом сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» в Сочи.

По словам председателя правления «Автодора», дублер трассы Джубга — Сочи будет эксплуатироваться на платной основе, поскольку при строительстве дороги используются средства Фонда национального благосостояния.

«Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», — сказал Петушенко.

Как отметил глава госкомпании, строительство трассы разделили на семь этапов. В связи с этим участки будут постепенно вводить в эксплуатацию.

«В настоящее время ведем строительство обхода Адлера», — сообщил глава ГК «Автодор».

Петушенко добавил, что к концу этого года в планах начать проектирование следующей очереди проекта — III очереди обхода Сочи, чтобы ввести его в 2028 году, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к следующей фазе строительства трассы Джубга — Сочи приступят в 2024 году. По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, строительство новой трассы от М-4 «Дон» до Сочи позволит сократить время пути от Джубги до Адлера с семи до полутора часов.