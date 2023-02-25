Третья за день энергоавария в центре Краснодара оставила без света 4 улицы
Общество
25.02.2023 17:17
Аварийное отключение в Западном округе произошло 25 февраля около 17:05.
Из-за повреждения кабельной линии 6–10 кВ отключилась ПС «Ц-15» и 3 трансформаторные подстанции.
Без света остались жители улиц Буденного, Калинина, Кирова, Северной и других.
На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Краснодаре без света остались жители 19 улиц в Западном и Центральном округах.
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