Без света из-за энергоаварии остались 10 улиц в центре Краснодара

Сообщение об отключении электричества в Западном и Центральном округах поступило из ЕДДС 25 февраля около 15:45.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «Ц-7» и 14 трансформаторных подстанций.

Без света остались улицы Красная, Рашпилевская, Хакурате, Одесская, Колхозная, Брянская, Дзержинского, Морская, Офицерская, Шоссе Нефтянников и другие.

На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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