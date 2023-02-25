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Без света из-за энергоаварии остались 10 улиц в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-iz-za-energoavarii-ostalis-10-ulits-v-tsentre-krasnodara
Без света из-за энергоаварии остались 10 улиц в центре Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об отключении электричества в Западном и Центральном округах поступило из ЕДДС 25 февраля около 15:45.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «Ц-7» и 14 трансформаторных подстанций.

Без света остались улицы Красная, Рашпилевская, Хакурате, Одесская, Колхозная, Брянская, Дзержинского, Морская, Офицерская, Шоссе Нефтянников и другие.

На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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