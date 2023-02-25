Без света из-за энергоаварии остались 10 улиц в центре Краснодара
Общество
25.02.2023 15:51
Сообщение об отключении электричества в Западном и Центральном округах поступило из ЕДДС 25 февраля около 15:45.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «Ц-7» и 14 трансформаторных подстанций.
Без света остались улицы Красная, Рашпилевская, Хакурате, Одесская, Колхозная, Брянская, Дзержинского, Морская, Офицерская, Шоссе Нефтянников и другие.
На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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