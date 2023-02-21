В Анапе из-за упавшего на ЛЭП дерева без света остались жители в двух населенных пунктах

Об аварийной ситуации, произошедшей в ночь на 21 февраля в связи с сильным ветром, стало известно во время заседания оперштаба на базе МЦУ Анапы.

По данным «Россети Кубань», на линии ДН-1 произошла аварийная ситуация. Там на высоковольтную линию Красная Скала — Красный Курган упало дерево. В связи с этим абонентов переключают на другую линию электросетей. Также отключена электроэнергия на нескольких улицах в станице Гостагаевской и селе Юровка. Аварийные бригады работают, они устраняют последствия энергоаварии.

Кроме того, утром из-за сильного порыва ветра на улице Народной на дорогу упало дерево. Его убрали, улицу освободили. Крупные ветки и мусор сейчас убирают еще по нескольким адресам.

В Анапе сейчас действует штормовое предупреждения. В течение суток 21 февраля ожидается усиление юго-западного ветра до 25-28 м/с. В море шторм, высота волн достигает 3-4 м, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

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