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В Анапе и Темрюкском районе 21 февраля волны в море поднимутся до 4 метров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-i-temryukskom-rajone-21-fevralya-volny-v-more-podnimutsya-do-4-metrov
В Анапе и Темрюкском районе 21 февраля волны в море поднимутся до 4 метров
Фото tuapsevesti.ru

По прогнозу ФГБУ «Крымский УГМС» в течение суток 21 февраля на юге Керченского пролива и в районе Феодосия — Анапа юго-западный ветер усилится до 25-28 м/с.

Волны в море поднимутся до 3-4 м. В связи с усилением ветра объявили штормовое предупреждение. Местных жителей призвали быть внимательнее и соблюдать необходимые меры предосторожности:

  • плотно закрыть окна, чердаки и двери помещений;
  • при усилении порывов ветра не выходить из зданий;
  • убрать с крыш и подоконников предметы, которые могут быть сброшены ветром вниз;
  • на улице стоит находиться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и легких построек. От ветра не стоит прятаться около стен домов и остановок общественного транспорта.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номера телефонов: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: дождь, ураганный ветер, подъем воды в реках и сход лавин ожидаются до 22 февраля в Краснодарском крае. Местами в регионе будет идти очень сильный снег. Ожидается гололед и налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

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