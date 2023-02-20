В Анапе и Темрюкском районе 21 февраля волны в море поднимутся до 4 метров

По прогнозу ФГБУ «Крымский УГМС» в течение суток 21 февраля на юге Керченского пролива и в районе Феодосия — Анапа юго-западный ветер усилится до 25-28 м/с.

Волны в море поднимутся до 3-4 м. В связи с усилением ветра объявили штормовое предупреждение. Местных жителей призвали быть внимательнее и соблюдать необходимые меры предосторожности:

плотно закрыть окна, чердаки и двери помещений;

при усилении порывов ветра не выходить из зданий;

убрать с крыш и подоконников предметы, которые могут быть сброшены ветром вниз;

на улице стоит находиться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и легких построек. От ветра не стоит прятаться около стен домов и остановок общественного транспорта.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номера телефонов: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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