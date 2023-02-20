В Анапе и Темрюкском районе 21 февраля волны в море поднимутся до 4 метров
Общество
20.02.2023 12:58
По прогнозу ФГБУ «Крымский УГМС» в течение суток 21 февраля на юге Керченского пролива и в районе Феодосия — Анапа юго-западный ветер усилится до 25-28 м/с.
Волны в море поднимутся до 3-4 м. В связи с усилением ветра объявили штормовое предупреждение. Местных жителей призвали быть внимательнее и соблюдать необходимые меры предосторожности:
- плотно закрыть окна, чердаки и двери помещений;
- при усилении порывов ветра не выходить из зданий;
- убрать с крыш и подоконников предметы, которые могут быть сброшены ветром вниз;
- на улице стоит находиться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и легких построек. От ветра не стоит прятаться около стен домов и остановок общественного транспорта.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номера телефонов: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также: дождь, ураганный ветер, подъем воды в реках и сход лавин ожидаются до 22 февраля в Краснодарском крае. Местами в регионе будет идти очень сильный снег. Ожидается гололед и налипание мокрого снега на деревьях и проводах.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
- Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину