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Еще 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за энергоаварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-9-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii
Еще 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за энергоаварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Второе за день аварийное отключение в Центральном округе произошло 25 февраля около 16:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6–10 кВ отключилась ПС «Ц-11» и 10 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Леваневского, Новокузнечной, Горького, Коммунаров, Пашковской, Седина, Янковского, Чапаева, Головатого и других.

На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее без света из-за энергоаварии остались 10 улиц в центре Краснодара.

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