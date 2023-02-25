Еще 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за энергоаварии
Общество
25.02.2023 16:08
Второе за день аварийное отключение в Центральном округе произошло 25 февраля около 16:00.
Из-за повреждения кабельной линии 6–10 кВ отключилась ПС «Ц-11» и 10 трансформаторных подстанций.
Без света остались жители улиц Леваневского, Новокузнечной, Горького, Коммунаров, Пашковской, Седина, Янковского, Чапаева, Головатого и других.
На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее без света из-за энергоаварии остались 10 улиц в центре Краснодара.
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