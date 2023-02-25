Еще 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за энергоаварии

Второе за день аварийное отключение в Центральном округе произошло 25 февраля около 16:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6–10 кВ отключилась ПС «Ц-11» и 10 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Леваневского, Новокузнечной, Горького, Коммунаров, Пашковской, Седина, Янковского, Чапаева, Головатого и других.

На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее без света из-за энергоаварии остались 10 улиц в центре Краснодара.