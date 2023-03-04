Третья за день энергоавария в Карасунском округе Краснодара оставила без света еще 5 улиц

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 4 марта около 13:50.

В настоящее время света нет на улицах Стасова, Старокубанской, Селезнева, Алтайской, Сормовской.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. Из-за этого отключилась ПС «ХБК-103» и 16 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 марта около 9:40 из-за повреждения на линии свет отключили в домах на улицах Приморской, Приозерной, Радужной, Быкова, Шереметьевской, Лукьяненко, Огородной, Ореховой, Пластунской, Курганной, Молодежной, Строительной, Бригадной, Васюринской, Тупиковой, Хуторской, Шоссейной. О возобновлении подачи электричества сообщили в 13:11. Также около 10:50 энергоавария оставила без света улицы Вольную, Канонирскую, Оружейную, Пластунскую, Сенокосную, Сторожевую, Тихомировскую и Казачью.