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Аварийное отключение оставило без света 17 улиц в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-17-ulits-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 17 улиц в Карасунском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 4 марта около 9:40.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Приморской, Приозерной, Радужной, Быкова, Шереметьевской, Лукьяненко, Огородной, Ореховой, Пластунской, Курганной, Молодежной, Строительной, Бригадной, Васюринской, Тупиковой, Хуторской, Шоссейной.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «ХЛ-4» и были обесточены 15 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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