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В Новороссийске к концу года планируют построить подстанцию «Лучистая»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-k-kontsu-goda-planiruyut-postroit-podstantsiyu-luchistaya
В Новороссийске к концу года планируют построить подстанцию «Лучистая»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объект энергоснабжения возводят в селе Мысхако в рамках инвестиционной программы.

«Строительство такого крупного объекта электроснабжения обеспечит инфраструктурное развитие муниципального образования, дополнительные энергоресурсы строящимся жилым микрорайонам и объектам социальной сферы», — написал в Telegram вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он подчеркнул, что строительство подстанции «Лучистая» планируют завершить в этом году.

На объекте уже завершили монтаж наружного ограждения и основного оборудования, строительство подъездной гравийной дороги и установку накопительной емкости, двух трансформаторов и маслосборника.

Читайте также: на юго-западе Кубани к электросетям подключено 6,7 тыс. новых потребителей. Общая мощность подключенных объектов составила 153 МВт.

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