В Новороссийске к концу года планируют построить подстанцию «Лучистая»
Общество
20.01.2023 21:03
Объект энергоснабжения возводят в селе Мысхако в рамках инвестиционной программы.
«Строительство такого крупного объекта электроснабжения обеспечит инфраструктурное развитие муниципального образования, дополнительные энергоресурсы строящимся жилым микрорайонам и объектам социальной сферы», — написал в Telegram вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Он подчеркнул, что строительство подстанции «Лучистая» планируют завершить в этом году.
На объекте уже завершили монтаж наружного ограждения и основного оборудования, строительство подъездной гравийной дороги и установку накопительной емкости, двух трансформаторов и маслосборника.
Читайте также: на юго-западе Кубани к электросетям подключено 6,7 тыс. новых потребителей. Общая мощность подключенных объектов составила 153 МВт.
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