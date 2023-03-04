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Еще 8 улиц в Карасунском округе Краснодара остались без света из-за энергоаварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-8-ulits-v-karasunskom-okruge-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii
Еще 8 улиц в Карасунском округе Краснодара остались без света из-за энергоаварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Второе за день аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 4 марта около 10:50.

Без электроэнергии остались улицы Вольная, Канонирская, Оружейная, Пластунская, Сенокосная, Сторожевая, Тихомировская и Казачья.

Причиной аварийного отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «ХЛ-2» и были обесточены 30 трансформаторных подстанций.

На месте работают специалисты, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день без света остались жители домов на улицах Приморской, Приозерной, Радужной, Быкова, Шереметьевской, Лукьяненко, Огородной, Ореховой, Пластунской, Курганной, Молодежной, Строительной, Бригадной, Васюринской, Тупиковой, Хуторской, Шоссейной.

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