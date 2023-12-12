Третьи сутки продолжают искать мужчину, унесенного потоком реки на Кубани

Несчастный случай произошел на реке Афипс около станицы Крепостной в Северском районе.

Течение унесло легковой автомобиль, который переезжал реку вброд. За рулем был мужчина. Его местонахождение до сих пор не известно. Машина утонула, водитель, по словам очевидцев, выбрался из автомобиля. Однако вскоре он исчез из виду.

Машину своими силами пытались достать очевидцы с помощью отечественного внедорожника, но и он ушел под воду.

На месте работают спасатели Краснодарского аварийно-спасательного отряда. Они ищут пропавшего водителя уже двое суток. Поиски продолжаются, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель автомобиля Mitsubishi Lancer из станицы Смоленской пытался переехать реку Афипс вброд, после чего машина утонула, а водителя унесло течением. К 13:00 11 декабря удалось извлечь из воды оба автомобиля.