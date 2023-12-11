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В Краснодарском крае вторые сутки ищут мужчину, унесенного потоком горной реки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vtorye-sutki-ishhut-muzhchinu-unesennogo-potokom-gornoj-reki
В Краснодарском крае вторые сутки ищут мужчину, унесенного потоком горной реки
Фото пресс-службы администрации Северского района

Несчастный случай произошел накануне в станице Крепостной. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer пытался проехать реку Афипс вброд, но не смог.

Иномарка затонула, а ее водитель пропал из виду. Mitsubishi из воды пытался достать внедорожник УАЗ, но тоже затонул.

Полицейские, спасатели и волонтеры начали поиски пропавшего мужчины. Утром 11 декабря поиски водителя иномарки продолжили.

«Сегодня к 13:00 удалось извлечь из воды оба автомобиля, тело не обнаружено», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

Читайте также: пропавшего в Анапе 12-летнего мальчика нашли живым. О пропаже ребенка стало известно 3 декабря.

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