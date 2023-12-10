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Два автомобиля затонули в горной реке на Кубани, водитель пропал без вести

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-avtomobilya-zatonuli-v-gornoj-reke-na-kubani-voditel-propal-bez-vesti
Два автомобиля затонули в горной реке на Кубани, водитель пропал без вести
Фото пресс-службы администрации Северского района

Инцидент произошел днем 10 декабря в станице Крепостной Северского района.

Известно, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer из станицы Смоленской пытался переехать реку Афипс вброд, но не смог — иномарка утонула. Водитель успел выбраться, но сразу пропал из виду в бурном потоке горной реки.

Иномарку из Афипса пытался достать внедорожник УАЗ, но он также затонул в реке. Его водитель не пострадал.

К поискам пропавшего без вести водителя Mitsubishi подключились полицейские, спасатели и местные власти — всего 18 человек и 7 единиц техники.

«Призываю водителей соблюдать меры безопасности при пересечении водных объектов, особенно во время дождей и подъема уровня воды в реках», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

Читайте также: водитель погиб за рулем перевернувшейся иномарки в Павловском районе. Смертельная авария произошла 6 декабря около 2:00 на трассе Веселая — Новолеушковская.

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