Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель погиб за рулем перевернувшейся иномарки в Павловском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-za-rulem-perevernuvshejsya-inomarki-v-pavlovskom-rajone
Водитель погиб за рулем перевернувшейся иномарки в Павловском районе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 6 декабря около 2:00 на трассе Веселая — Новолеушковская.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над машиной. Иномарку занесло, она перевернулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях