Водитель погиб за рулем перевернувшейся иномарки в Павловском районе
Происшествия
07.12.2023 13:47
Смертельная авария произошла 6 декабря около 2:00 на трассе Веселая — Новолеушковская.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над машиной. Иномарку занесло, она перевернулась.
В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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