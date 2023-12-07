Водитель погиб за рулем перевернувшейся иномарки в Павловском районе

Смертельная авария произошла 6 декабря около 2:00 на трассе Веселая — Новолеушковская.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над машиной. Иномарку занесло, она перевернулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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