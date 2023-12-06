Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

Авария с участием двух большегрузов и микроавтобуса произошла 6 декабря в 20:30 на 52-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский около поселка Ильского в Северском районе.

По предварительным данным, водитель КамАЗ столкнулся с едущим впереди микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с большегрузом.

В результате ДТП погибли водитель и 4 пассажира микроавтобуса. Водители грузовиков госпитализированы. На месте работают полицейские. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Движение на месте аварии затруднено. По факту ДТП возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты, они смыли горюче-смазочные материалы с дороги и отключили аккумуляторы в машинах. Пострадавшим оказывает медпомощь. Для работы с пострадавшими и их родственниками на место аварии направлены психологи МЧС.

Движение на участке трассы не перекрыто. Организовано реверсивное движение по одной полосе, его регулируют сотрудники ГИБДД. На месте аварии от РСЧС работают 53 человека и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: электричка протаранила иномарку в Усть-Лабинском районе.