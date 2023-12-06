Электричка протаранила иномарку в Усть-Лабинском районе
Происшествия
06.12.2023 20:21
Авария произошла вечером 6 декабря на железнодорожном переезде.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
«Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии автовладелец госпитализирован. На месте происшествия работают автоинспекторы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По факту ДТП проводится проверка.
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