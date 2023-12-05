Три человека погибли после столкновения маршрутки с бензовозом на Кубани

ДТП со смертельным исходом произошло 5 декабря в 15:35 на 64 км автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк.

На трассе столкнулись маршрутный автобус Iveco и бензовоз на платформе автомобиля КамАЗ. В результате аварии три человека погибли на месте от полученных травм. Еще семеро получили травмы, их госпитализировали в Славянскую ЦРБ.

Полицейские работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что при столкновении маршрутки и бензовоза погибли водители автомобилей и пассажир. Межрайонная прокуратура организовала проверка безопасности пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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