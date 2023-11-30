Три человека погибли в лобовом ДТП в Белореченском районе

Авария, в которой три человека погибли и еще один получил травмы, произошла 30 ноября около 15:00 на трассе Белореченск — Гиагинская.

По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с ВАЗ-2110. В результате аварии погибли оба водителя 32 и 25 лет, а также 26-летний пассажир «десятки». Еще один пассажир ВАЗ-2110 доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Прокуратура начала проверку, устанавливаются причины и условия аварии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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