Виновнику смертельного ДТП в Славянске-на-Кубани заменили условный срок реальным

Авария, в которой погибли два человека, произошла 11 января на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Суд усилил наказание виновнику ДТП до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении.

По данным следствия, мужчина за рулем Nissan при обгоне столкнулся с микроавтобусом Fiat, который двигался во встречном направлении. По инерции микроавтобус столкнулся с грузовиком MAN. В результате погибли водители микроавтобуса и грузовика.

На виновника ДТП завели уголовное дело. В августе его признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года года и с лишением права управления транспортными средствами на три года. Гособвинение сочло приговор слишком мягким и оспорило его.

Уголовная коллегия Краснодарского краевого суда согласилась с доводами апелляционного представления о несправедливости приговора. Основное наказание усилили до 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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