Третье за день аварийное отключение оставило без света еще 5 улиц в центре Краснодара

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новое аварийное отключение в Центральном округе произошло вечером 25 августа.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ПТ-11» и были обесточены девять трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители домов на улицах Щорса, Буденного, Кузнечные ряды, Промышленной, Новокузнечной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее света отключили на улицах Северной, Промышленной, Кутузова, Костылева, Володарского, Корницкого, Ломоносова и Садовой. Также без электричества остаются жители домов на Красной, Одесской, Коммунаров, Хакурате, Зиповской и Дзержинского.