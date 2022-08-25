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Третье за день аварийное отключение оставило без света еще 5 улиц в центре Краснодара

Происшествия
25.08.2022 17:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/trete-za-den-avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-eshhe-5-ulits-v-tsentre-krasnodara
Третье за день аварийное отключение оставило без света еще 5 улиц в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новое аварийное отключение в Центральном округе произошло вечером 25 августа.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ПТ-11» и были обесточены девять трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители домов на улицах Щорса, Буденного, Кузнечные ряды, Промышленной, Новокузнечной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее света отключили на улицах Северной, Промышленной, Кутузова, Костылева, Володарского, Корницкого, Ломоносова и Садовой. Также без электричества остаются жители домов на Красной, Одесской, Коммунаров, Хакурате, Зиповской и Дзержинского.

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