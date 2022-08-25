Третье за день аварийное отключение оставило без света еще 5 улиц в центре Краснодара
Происшествия
25.08.2022 17:47
Новое аварийное отключение в Центральном округе произошло вечером 25 августа.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ПТ-11» и были обесточены девять трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители домов на улицах Щорса, Буденного, Кузнечные ряды, Промышленной, Новокузнечной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее света отключили на улицах Северной, Промышленной, Кутузова, Костылева, Володарского, Корницкого, Ломоносова и Садовой. Также без электричества остаются жители домов на Красной, Одесской, Коммунаров, Хакурате, Зиповской и Дзержинского.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
- В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
- В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу