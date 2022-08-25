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В центре Краснодара из-за аварии на подстанции без света остались 5 улиц

Происшествия
25.08.2022 13:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-podstantsii-bez-sveta-ostalis-5-ulits-v-tsentre-goroda
В центре Краснодара из-за аварии на подстанции без света остались 5 улиц
В центре Краснодара из-за аварии на подстанции без света остались 5 улиц

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 25 августа в 13:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «РИП-210» и еще 9 трансформаторных подстанций в Центральном округе. Без электроэнергии остались жители улиц Красной, Коммунаров, Хакурате, Одесской и Зиповской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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