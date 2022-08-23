В Краснодаре из-за крупной энергоаварии без света остались 36 улиц в Западном округе

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 23 августа около 22:30.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ЮЗ-208», «ЮЗ-210», «ЮЗ-214» и «ЮЗ-218», а также 56 трансформаторных подстанций в Западном округе.

Без электроэнергии остались жители Рождественской набережной, Платанового бульвара, проспекта Чекистов, улиц Бульварное кольцо, 70 лет Октября, 1-й Линии, Бабушкина, Рылеева, Каляева, Урицкого, Киевской, Минской, Тульской, Головатого, Мичурина, Северной, Красных Партизан, Труда, Буденного, Карла Маркса, Тургенева, Гимназической, Октябрьской, Рашпилевской, Кожевенной, Кубанонабережной, Чапаева, Карасунской, Фрунзе, Чкалова, Гагарина, Аэродромной, Котовского, Гаврилова, Пластунской и переулка Севастопольского.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.