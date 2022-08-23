В Краснодаре ночью отключилась 41 подстанция в двух округах

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сначала в ночь на 23 августа аварийное отключение произошло в Карасунском округе. Там из-за возгорания на ТП-539 отключилась ПС «ПШ-403» и 40 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Крайней, Крупской, 8 Марта, Старокорсунской, Почтовой, Суворова, Ворошилова, Седина, Фрунзе, Черноморской, Восточной. А также проезда Восточного, переулка Седина и улицы Конечной. Сообщается, что поврежденную ТП-539 отключили, часть потребителей перезапитали.

В настоящее время нет света на улицах Ворошилова, Седина, Фрунзе, Черноморской, Восточной, Конечной, проезда Восточного и переулка Седина.

Об аварийном отключении в Прикубанском округе сообщили 23 августа в 4:07. В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Московской и Ангарской. Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. Из-за этого отключилась одна трансформаторная подстанция.

На месте работает аварийная бригада. Время завершения ремонта уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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