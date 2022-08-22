Водоснабжение в двух районах Сочи планируют восстановить в течение двух суток

Видео МУП Сочи «Водоканал»

Крупный прорыв на магистральном водоводе диаметром 800 мм произошел 22 августа на улице Белых Акаций. С ограничениями водоснабжения столкнулись жители Центрального и Адлерского районов Сочи.

В настоящее время на месте работают специалисты. Завершить ремонт планируют в течение полутора суток, после чего начнут наполнение системы. Восстановление водоснабжения в полном объеме займет около двух суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

«Прорыв возник из-за навала грунта недобросовестными застройщиками. Они без согласования с администрацией, водоканалом и другими организациями производили работы», — сказал и. о. начальника производственного управления МУП Сочи «Водоканал» Дмитрий Колоненко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», порыв на магистральном водоводе на улице Белых Акаций оставил без воды жителей Адлера, Кудепсты, Хосты. А также микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана и Раздольное.