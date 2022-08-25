В центре Краснодара еще 8 улиц остались без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 25 августа.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ПТ-13» и 10 трансформаторных подстанций.

Сейчас света нет на улицах: Северной, Промышленной, Кутузова, Костылева, Володарского, Корницкого, Ломоносова и Садовой.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ранее в центре краевой столицы из-за аварии отключили свет на улицах: Красной, Одесской, Коммунаров, Хакурате, Зиповской и Дзержинского.

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